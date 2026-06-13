La Tri convierte las escalinatas de 'Rocky Statue' en un banderazo tricolor en Filadelfia

La Tri convierte las escalinatas del estadio de filadelfia en un banderazo tricolor.

La pasión ecuatoriana ya se hace sentir en Estados Unidos. Decenas de hinchas de La Tri se concentrarán este sábado a las 18:00 en las emblemáticas escalinatas de Rocky, en Filadelfia, para realizar el tradicional banderazo previo al partido de Ecuador en el Mundial 2026.

Con banderas, camisetas amarillas, bombos y cánticos, los aficionados ecuatorianos transformaron uno de los sitios más icónicos de la ciudad en un punto de encuentro tricolor, en medio del ambiente mundialista que vive el país norteamericano.

Las famosas escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, inmortalizadas por la película “Rocky”, se llenaron de familias, jóvenes y migrantes ecuatorianos que llegaron desde distintos estados para apoyar a la selección.

Entre selfies, música y arengas, el banderazo dejó imágenes cargadas de emoción y orgullo nacional a pocas horas del encuentro de Ecuador en la Copa del Mundo.