Bancada correísta anuncia frente binacional por medidas arancelarias con Colombia

Foto de archivo del bloque legislativo de la Revolución Ciudadana, quienes junto a un grupo de senadores colombianos conformaron el frente binacional en Rumichaca, frontera con Colombia.

El movimiento opositor Revolución Ciudadana (RC) informó este sábado 28 de marzo de 2026 que se reunió con un grupo de senadores colombianos para conformar el frente binacional en Rumichaca (zona fronteriza con Colombia) ante la crisis comercial desatada entre Quito y Bogotá por la mutua imposición de aranceles.

Según la RC, liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), conformaron un frente "en un ejercicio de alta política y diplomacia parlamentaria".

"Como Bancada de la Revolución Ciudadana, en articulación con Senadores de Colombia y con el respaldo de 40 organizaciones de productores, nos reunimos y consolidamos, un frente binacional frente a la crisis que amenaza más de 200 000 empleos debido a medidas arancelarias unilaterales y erráticas", señaló la RC en un comunicado.

El frente legislativo, exige el desmonte "inmediato" de los aranceles "que asfixian el comercio formal", según reza en el escrito que agrega: "No permitiremos que la improvisación gubernamental destruya el aparato productivo ni abandone a miles de familias".

Ratificaron que la integración latinoamericana no es un eslogan, sino una herramienta de defensa de los pueblos.

"No aceptaremos que la desidia del gobierno de Daniel Noboa continúe golpeando a nuestras provincias fronterizas y a la economía nacional", finaliza el comunicado de la RC.

El anuncio se realiza un día después de que se abrió el paso fronterizo entre Ecuador y Colombia tras 19 días de bloqueo en rechazo a la guerra comercial desatada cuando Noboa anunció aranceles por la supuesta falta de acción de Bogotá en temas de seguridad.

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Al anunciar la apertura, Iván Flores, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ipiales (Colombia), dijo que los 19 días de paralización respondieron a "una justa lucha que ha tenido el gremio privado del comercio internacional, una plataforma logística manejada en el Departamento de Nariño (Colombia) junto a la provincia del Carchi (Ecuador)".

"No somos grandes exportadores en los índices económicos de cada país, pero sí somos los que hacemos y damos paso a las mercancías entre los dos países", dijo.

Señaló que la afectación por la situación en la frontera ha sido "supremamente grande, una economía venida al menos en 95%, afectados todos los sectores, porque este comercio internacional conecta toda una cadena comercial".

La guerra comercial inició en enero pasado cuando Noboa anunció la imposición de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad en la frontera.

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Del 30% de los aranceles entre ambos países escaló desde marzo a tasas del 50%, a la vez que Colombia cerró su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano.

Colombia también cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento entre USD 3 a 30 del precio por cada barril de petróleo que transporte la estatal colombiana Ecopetrol a través de los oleoductos ecuatorianos.

En un proceso para solucionar la situación en esta semana, delegados de Ecuador y Colombia mantuvieron una reunión de carácter "político", a la que seguirá -aún sin fecha definida- una cita técnica, según detalló la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.