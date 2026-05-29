El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, apelará sanción del TCE que le quita derechos políticos

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue sancionado por el TCE por violencia política de género.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, apelará la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por violencia política de género.

Así lo anunció la noche del jueves 28 de mayo de 2026 a través de sus redes sociales, tras conocerse la sanción.

"La sentencia tiene una falta de argumento profunda y busca un fin electoral, estamos seguros que será rechazada por el pleno y nuestro equipo jurídico trabaja en ello", adelantó el Burgomaestre.

Según Zamora, la sentencia del TCE en la que se le quitan sus derechos políticos por seis meses, tiene "razones obviamente políticas".

El juez del TCE, Joaquín Viteri, suspendió los derechos políticos de Zamora por seis meses y le impuso una multa económica.

La sentencia es parte de la causa Nro. 034-2026-TCE por la denuncia de la concejal Diana del Rocío González.

La resolución establece que Zamora utilizó medios institucionales y redes sociales para desacreditar a la concejal y afectar su imagen política.

Efectos de la apelación y el futuro de la reelección en Cuenca

Con la apelación "los efectos de esta sentencia quedarán suspendidos", añadió Zamora.

De quedar en firme la sentencia, Zamora no podrá presentarse para la reelección en los comicios del 29 de noviembre.