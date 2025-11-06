Avanza la impresión de las papeletas para consulta popular y referéndum en Ecuador

La impresión de papeletas para la consulta popular y referéndum avanza en CNE.

A solo 11 días de las elecciones de consulta popular y referéndum, el Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó este jueves 6 de noviembre de 2025 el avance de la impresión de las papeletas.

Según el CNE, ya se registra el 87,87% de impresión de papeletas. Para el 16 de noviembre los electores recibirán una sola papeleta bicolor, azul y amarillo, con cuatro preguntas.

Además, se han impreso el 93,88% de los documentos electorales y se han integrado el 81,60% de los paquetes electorales.

Estos paquetes electorales han sido armados y enviados en su totalidad al exterior. A nivel nacional también se ha enviado el 11,71% a las provincias más lejanas.

La señalética electoral para los recintos electorales está cerca de completarse y registra un avance del 95% de su impresión.

Finalmente, las planillas Braile y las fundas transportadoras fueron completadas para su uso el 16 de noviembre.

Las papeletas cuentan con elementos de seguridad "para hacer imposible su duplicación o falsificación", según el Instituto Geográfico Militar, encargado de la impresión.

En las papeletas se incluyen códigos de barras y QR, efectos anticopia y micro textos con diferentes tramados. Son tres niveles de seguridad de alta complejidad anticopia y anti-escáner.

13,9 millones de ecuatorianos están convocados para ir a las urnas y ejercer su derecho al voto en la consulta popular y referéndum que pretende convocar una nueva Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución Política del Estado.

Los ciudadanos votarán por tres preguntas de referéndum donde se consultará si se permite la instalación de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano, además si se reduce el número de asambleístas y sobre el financiamiento del Estado a los partidos y movimientos políticos.