Cuatro muertos y dos heridos tras caída de una camioneta a un abismo en Bolívar

Una camioneta cayó a un abismo en la vía Guanujo-Echeandía, en la provincia de Bolívar.

Un trágico siniestro de tránsito dejó cuatro personas fallecidas y dos heridas la mañana de este lunes 15 de junio de 2026 en la provincia de Bolívar. El hecho se registró en el kilómetro 23 de la vía Guanujo-Echeandía, en el cantón Guaranda.

Según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, una camioneta se precipitó a un abismo y varias personas resultaron afectadas. La alerta se registró pasadas las 07:00.

Unidades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Policía Nacional para atender la emergencia llegaron a la zona para atender la emergencia.

Los sobrevivientes recibieron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente fueron trasladados a una casa de salud para recibir atención médica especializada.

Hasta el mediodía de este lunes, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las circunstancias que provocaron que el vehículo perdiera pista y cayera al abismo.

Personal de la Policía Nacional realizó los procedimientos correspondientes y las pericias técnicas para determinar las causas del accidente.

La vía Guanujo-Echeandía es una de las principales conexiones terrestres de la provincia de Bolívar y registra un importante flujo vehicular entre comunidades rurales y centros poblados de la zona.