Secretaría de Comunicación denuncia amenazas contra la vocera Carolina Jaramillo

Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, durante su conferencia de prensa de los lunes en el Palacio de Carondelet.

La vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, señaló que recibió amenazas e intimidaciones de forma directa en su celular en los últimos días. Anunció que este lunes 27 de octubre del 2025 presentará formalmente una denuncia por amenaza de muerte.

Jaramillo precisó en una entrevista que la noche del domingo 26 de octubre cerca de las 23:00, recibió un mensaje directo en la red social X, en el que le pedían “no hablar nunca más” de un caso en particular que involucra a un medio de comunicación. El mensaje estaba acompañado de una foto del sitio donde reside.

“Esa amenaza no sería tan seria, si no adjuntara una foto del sitio donde vivo (…) que me hayan enviado un mensaje directo señalando una situación personal como es la vida de mis hijos, es gravísimo”, dijo la funcionaria.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado en el que rechazó las amenazas e intentos de intimidación en contra de Jaramillo.

“Todo acto de violencia o amenaza contra servidoras y servidores públicos no solo pone en riesgo su integridad y vida, sino también constituye una agresión directa a la libertad de expresión y al Estado de Derecho”, se lee en el documento.

La vocera Carolina Jaramillo no ofreció este lunes su rueda de prensa semanal por segunda semana consecutiva. La última vocería tuvo lugar el 13 de octubre, en donde se refirió a las cifras que dejó el feriado por la Independencia de Guayaquil.

Debido a la coyuntura del paro nacional, fue consultada sobre la actuación del Bloque de Seguridad por agresiones a la prensa y manifestantes. Jaramillo respondió cinco preguntas de la prensa y luego dio por terminada la conferencia.