Siete ministros del Gobierno de Daniel Noboa denunciados ante el Tribunal Contencioso Electoral

Christian Hernández, asambleísta de la Revolución Ciudadana, presentó una denuncia en contra de siete ministros del Gobierno de Daniel Noboa. Lo hizo ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por supuesta infracción electoral.

Según el texto, tramitado la denuncia se presentó por haber “violado la prohibición de difundir opiniones en todo tipo de medios digitales, que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral, 48 horas antes del día de los comicios y hasta las 17:00 del sufragio”.

Los funcionarios que fueron denunciados son Harold Burbano, ministro de Trabajo, Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte, Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Roberto Kury, ministro de Telecomunicaciones, Zaida Rovira, ministra de Desarrollo Humano, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía y Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa

Como los casos se presentaron por separado, estos serán evacuados por jueces electorales diferentes. En el caso de Loffredo, el juez de la causa es Joaquín Viteri. El caso de Manzano y el de Jaramillo lo llevará Ángel Torres; el de Rovira y el de Burbano, Ivonne Coloma; el de Kury, Guillermo Ortega; y el de Luque, Juan Patricio Maldonado.

Todos los jueces ya avocaron conocimiento de los procesos y dieron dos días a Hernández para que los complete y precise. La infracción se habría cometido en los comicios de la consulta popular del 16 de noviembre pasado