La impresión de papeletas para la consulta popular y referéndum registra un avance del 42,62%

El CNE y el Instituto Geográfico Militar avanzan con la impresión de papeletas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que continúa la impresión de las papeletas y documentos electorales para los comicios del 16 de noviembre de 2025.

Hasta este domingo 26 de octubre de 2025 están impresos el 42,62% de papeletas y el 28,45% de documentos electorales.

Para llevar a cabo las elecciones de consulta popular y referéndum es necesario imprimir 13, 9 millones de papeletas. Las votaciones se harán en un documento único.

Las papeletas cuentan con elementos de seguridad "para hacer imposible su duplicación o falsificación", según el Instituto Geográfico Militar, encargado de la impresión.

En las papeletas se incluyen códigos de barras y QR, efectos anticopia y micro textos con diferentes tramados. Son tres niveles de seguridad de alta complejidad anticopia y anti-escáner.

13,9 millones de ecuatorianos están convocados para ir a las urnas y ejercer su derecho al voto en la consulta popular y referéndum que pretende convocar una nueva Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución Política del Estado.

Los ciudadanos votarán por tres preguntas de referéndum donde se consultará si se permite la instalación de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano, además si se reduce el número de asambleístas y sobre el financiamiento del Estado a los partidos y movimientos políticos.