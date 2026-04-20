Daniel Noboa anuncia alivio económico en planilla de luz de hasta 180 kWh

El presidente Daniel Noboa anunció un alivio económico en la planilla de luz para familias ecuatorianas afectadas por una tormenta solar y problemas en el servicio eléctrico.

La medida se aplicará para consumos de hasta 180 kWh por hogar, señaló Noboa en un tuit donde además anunció cambios en el Ministerio del Ambiente y Energía.

La decisión llega tras los efectos de una tormenta solar que ha generado inestabilidad en redes eléctricas y comunicaciones.

¿Quiénes recibirán el beneficio?

El subsidio se aplicará a los hogares con consumos de hasta 180 kWh, lo que cubre a una gran parte de usuarios residenciales en el país.

La medida busca compensar los inconvenientes registrados en los últimos días.

El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde también se adelantaron cambios en áreas clave del sector energético y ambiental.

El origen del problema: actividad solar extrema

El fenómeno que desencadenó esta situación está relacionado con el llamado Ciclo Solar 25, una fase de alta actividad del Sol que ha provocado fuertes llamaradas en lo que va de 2026.

Solo en febrero se registraron decenas de eventos solares, incluyendo varias llamaradas de gran intensidad que pueden afectar satélites, comunicaciones y sistemas eléctricos en la Tierra.

Estas explosiones solares liberan energía que, al llegar al planeta, puede generar interferencias en infraestructuras tecnológicas sensibles.