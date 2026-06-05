UAFE, Sercop, Arcom... Noboa nombra nuevas autoridades para cargos que ocupaba Neira

Doménica Bajaña, Nataly Avilés y Ana Paula Patiño estarán al frente de los cargos que ocupaba José Julio Neira.

El presidente de la República, Daniel Noboa, reorganizó parte de su equipo de Gobierno y designó a José Julio Neira como nuevo titular de la Secretaría General de la Administración Pública.

Con este cambio, varias funciones que estaban bajo la coordinación de Neira fueron redistribuidas entre funcionarias del Ejecutivo.

La reestructuración ocurre en áreas clave relacionadas con transparencia, contratación pública, control financiero, minería, energía e inversiones.

La nueva estructura quedó conformada de la siguiente manera:

Doménica Bajaña Secretaría de Integridad Pública

Delegada del Presidente ante la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)

Presidente del Directorio de la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP).

Nataly Avilés Directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop)

Ana Paula Patiño Directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)