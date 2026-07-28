TCE admite a trámite denuncia contra Pachakutik por presunta infracción electoral

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite una denuncia del presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, contra el coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, y el responsable del manejo económico de la organización, Carlos Sánchez, por presunta infracción electoral.

La causa fue admitida por el juez Ángel Torres, quien fijó para el 19 de agosto de 2026, a las 10:00, una audiencia en la que las partes deberán presentar sus argumentos y evidencias.

La denuncia, presentada el 16 de julio de 2026, sostiene que los dirigentes no habrían justificado "adecuadamente" el manejo de las cuentas de campaña correspondientes al referéndum y consulta popular de 2024.

Según el CNE, esto podría constituir una infracción electoral, relacionada con la obligación de reportar la información financiera de las organizaciones políticas.

Multas y sanciones por no cumplir la norma

De acuerdo con la normativa, las sanciones pueden incluir multas de entre 20 y 70 salarios básicos, además de la suspensión de los derechos políticos por un período de entre dos y cuatro años.

El juez advirtió que, si los denunciados no comparecen y no justifican su ausencia, la audiencia se desarrollará "en rebeldía", conforme a las disposiciones previstas en el procedimiento electoral.