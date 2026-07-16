TCE no acepta denuncia contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y podrá ir a la reelección

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, podrá ser candidato a la reelección en las elecciones seccionales.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quedó habilitado para participar en las próximas elecciones seccionales luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazara, por unanimidad, la apelación presentada en la causa por presunta violencia política de género en su contra.

La decisión se tomó este jueves 16 de julio de 2026 durante una sesión extraordinaria del Pleno del organismo electoral, integrado por cinco jueces. Con esta resolución, que es de última instancia, el proceso quedó definitivamente archivado.

El fallo llega a pocas semanas del inicio del período de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales y despeja cualquier impedimento jurídico relacionado con esta denuncia para una eventual postulación del actual alcalde capitalino.

¿Por qué fue denunciado Pabel Muñoz?

La denuncia fue presentada por Janeth Albuja, concejala alterna del Distrito Metropolitano de Quito, quien alegó haber sido víctima de violencia política de género por no haber sido principalizada en reemplazo del concejal Diego Garrido.

La denunciante sostuvo que esa situación vulneró sus derechos de participación política, por lo que acudió ante el TCE para solicitar que se sancione al burgomaestre.

Sin embargo, el TCE decidió no aceptar el recurso presentado en la apelación, ratificando el archivo del caso.

Precandidatura sigue en firme

Con el pronunciamiento del organismo electoral, Pabel Muñoz mantiene intactos sus derechos políticos y podrá continuar con su proceso de precandidatura para las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

El alcalde de Quito es una de las principales figuras del movimiento Revolución Ciudadana y ha sido mencionado como la carta política de esa organización, en alianza con el movimiento Amigo, para buscar la reelección en la Alcaldía de la capital.