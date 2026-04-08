TCE niega impugnación contra adelanto de las elecciones seccionales en Ecuador

Los ecuatorianos volverán a las urnas el 29 de noviembre para las elecciones seccionales.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó la impugnación presentada contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar al próximo 29 de noviembre los comicios seccionales previstos inicialmente para el 14 de febrero de 2027.

De acuerdo a la resolución del TCE, a la que EFE tuvo acceso este miércoles 8 de abril de 2026, el Tribunal determinó que el CNE actuó dentro "de sus atribuciones constitucionales y legales al modificar el calendario electoral por razones técnicas".

Asimismo, se establece que la resolución impugnada "cumple con el estándar constitucional de motivación" y, en consecuencia, se niega el recurso que anota que "la actualización al calendario no implica una reforma a la normativa electoral".

Revisa los cambios en el calendario electoral de Ecuador

El juez señaló que al mantenerse fija la fecha del 14 de mayo de 2027 para la transición de mando, "se respeta íntegramente el período de cuatro años de las autoridades salientes y se cumple con la previsibilidad que exige el ordenamiento jurídico".

El pasado 30 de marzo, el asambleísta Alfredo Serrano, presidente del conservador Partido Social Cristiano (PSC), presentó el recurso subjetivo contencioso electoral ante el TCE, que fue admitido el viernes pasado por el juez Patricio Maldonado.

Serrano impugnó la resolución aprobada por el Pleno del CNE el pasado 27 de marzo, en la que consta la decisión de adelantar las elecciones locales con base en un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

La institucional estatal alertó del posible impacto del fenómeno de El Niño en el país en los primeros meses de 2027, que podría afectar a recintos electorales, y provocar problemas en el traslado del material electoral y en los centros de procesamiento de votos.

Ya antes, el PSC había anunciado que había presentado el recurso "en contra de la pretensión de cambiar inconstitucionalmente las reglas del proceso electoral, anticipando las elecciones", y que también había interpuesto una demanda de inconstitucionalidad.

"Estas acciones se sustentan en la Constitución y en el Código de la Democracia, con el objetivo de garantizar la legalidad, la seguridad jurídica y los derechos de participación política", había afirmado el PSC la semana pasada.

El correísmo, el principal partido de oposición en Ecuador, que actualmente está suspendido, también presentó una impugnación ante el TCE, pero no fue admitida "por falta de legitimación activa".

En las votaciones de noviembre de 2026, los ecuatorianos elegirán a prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participacióón Ciudadana y Control Social (Cpccs) para el periodo 2027-2031.