TCE rechaza demanda del CNE contra Yasunidos por referéndum petrolero

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador desestimó la demanda presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra tres integrantes del colectivo ambientalista Yasunidos, promotor del histórico referéndum celebrado en 2023 en Ecuador para desmantelar un bloque de extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, situado en la Amazonía ecuatoriana.

El CNE había solicitado multas de hasta 35 000 dólares para los tres activistas denunciados, además de la pérdida de derechos políticos durante cuatro años para cada uno de ellos al argumentar que el colectivo había participado activamente en la campaña, además de ser el promotor de la misma.

En un comunicado difundido en redes sociales, Yasunidos celebró "que se haga justicia, con la convicción firme de la importancia de defender el Yasuní, los derechos de la naturaleza y la democracia, hoy celebramos que se haga justicia".

"Hemos vivido diversos procesos de persecución política y judicial en contra de nuestras y nuestros integrantes a lo largo de más de doce años", dijo el grupo al recordar la década en la que tuvieron que librar una batalla judicial con las instituciones electorales para lograr que se celebrase la votación, luego de haber reunido las firmas necesarias.

"Esperamos que el CNE se abstenga de apelar para que esta sentencia quede ratificada por las instancias correspondientes de la justicia electoral. Solo así se podrá dar un cierre definitivo a un proceso, a todas luces, arbitrario y absurdo", apuntó.