¿Por qué no se renueva el CNE? Los vocales se mantienen ocho años en el cargo

La elección y renovación de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Ecuador es un proceso que está definido en la Constitución, pero que en la práctica ha enfrentado una serie de obstáculos políticos, legales y logísticos que han provocado un retraso en el proceso.

El artículo 218 de la Constitución establece que el CNE se integra por cinco vocales principales y cinco suplentes que se renovarán cada tres años, dos miembros la primera vez y tres la segunda y así sucesivamente.

Desde noviembre del 2028, el máximo organismo de control electoral está conformado por los consejeros:

Diana Atamaint

Enrique Pita

José Cabrera

Esthela Acero

Elena Nájera

Originalmente, se debía cambiar dos vocales del CNE hasta noviembre de 2021, y tres más hasta noviembre de 2024. Sin embargo, el primer concurso estuvo parado por más de dos años y recién se retomó en este 2026.

¿Cómo se eligen a los vocales del CNE?

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) es el encargado de realizar el concurso de méritos y oposición para elegir a los vocales del CNE.

El proceso incluye los siguientes pasos:

Convocatoria: El CPCCS llama a los ciudadanos interesados a postularse.

El CPCCS llama a los ciudadanos interesados a postularse. Escrutinio y Méritos: Se evalúa la hoja de vida, formación académica y trayectoria de los candidatos.

Se evalúa la hoja de vida, formación académica y trayectoria de los candidatos. Impugnación Ciudadana: Cualquier ciudadano puede presentar objeciones fundamentadas contra los postulantes

Cualquier ciudadano puede presentar objeciones fundamentadas contra los postulantes Examen de Oposición: Los aspirantes rinden pruebas de conocimientos técnicos sobre legislación electoral.

¿Por qué existe un retraso en la renovación de autoridades?

Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explica que en este concurso se ha retrasado por distintas causas para la no renovación.

La principal, dice Espinel, es que desde el 2021 el país ha tenido procesos electorales casi anuales. "La no renovación se basó en el supuesto hecho de que durante un proceso electoral las autoridades del CNE no pueden ser reemplazadas para no poner en riesgo las elecciones", dijo a Teleamazonas.com.

También hay factores como los constantes cambios en el CPCCS. El ente encargado de los concursos ha atravesado años de inestabilidad, con cambios constantes de presidentes y pugnas internas que han paralizado los procesos de selección.

Espinel señala que el CPCC también ha puesto "una serie de excusas" como que no existen los recursos para realizar los concursos.

¿Qué sigue ahora?

Actualmente, los vocales se mantienen en funciones bajo la figura de prórroga, avalada por la Procuraduría General del Estado. Esto significa que continuarán en sus puestos hasta que el CPCCS finalice los concursos correspondientes y posesione a los nuevos integrantes ante la Asamblea Nacional.

Se prevé que el concurso para una renovación parcial y finalice a finales de mayo de este año. La actual etapa electoral no impediría que se de la renovación de dos vocales del CNE.