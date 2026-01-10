Unidad Técnica recomienda al CAL admitir a trámite la solicitud de juicio político contra Godoy

El pedido de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), por las denuncias presentadas por el juez Carlos Serrano presentó un avance el viernes 9 de enero de 2026.

La Unidad Técnica Legislativa (UTL) emitió un informe favorable para que avance el pedido de juicio político contra Godoy presentado por asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana.

El informe técnico concluyó que la solicitud presentada cumple con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente. En su informe, el organismo señala que el pedido se ajusta a lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución y en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

“El análisis realizado se circunscribe a la verificación del cumplimiento de los requisitos formales y mínimos para la procedencia del juicio político, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni la determinación de responsabilidades”, señaló la Unidad Técnica Legislativa

Además, recomienda al Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitir a trámite la solicitud de enjuiciamiento político presentada para que sea analizada en la Comisión de Fiscalización.

Sin embargo, la decisión final sobre la calificación del juicio político recaerá en el CAL, que sesionará este domingo 11 de enero de 2026, a partir de las 10:00, de manera virtual.

Este proceso de juicio político se derivó de las denuncias de amenazas y presiones que hizo el juez anticorrupción, Carlos Serrano, por la condena que dictó contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Euro 2024.