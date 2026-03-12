¿Qué ocurren con los viáticos de los legisladores?; la Asamblea se pronunció

Se aprobó una actualización al Reglamento que regula el pago de viáticos en la Asamblea Nacional

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó una actualización al Reglamento que regula el pago de viáticos, movilización y compensaciones económicas en la Asamblea Nacional.

El nuevo documento entró en vigencia el pasado 4 de marzo de 2026 y establece, entre otros aspectos, el monto que recibirán los legisladores por gastos de residencia.

Con la fijación del Salario Básico Unificado (SBU) en 482 dólares para este año, la compensación mensual por residencia para los asambleístas principales se estableció en 1 446 dólares, equivalente a tres salarios básicos.

El Reglamento dispone que este valor quedará fijo y no se ajustará automáticamente ante futuros incrementos del salario básico.

Asamblea Nacional se divide ante el anuncio del toque de queda

¿Quiénes accederán a este viático?

La normativa señala que podrán acceder a esta compensación los asambleístas principales que no tengan vivienda propia ni de su cónyuge en el Distrito Metropolitano de Quito y cuya residencia habitual se encuentre a más de 60 kilómetros a la redonda de la capital.

La disposición también aplicará a los legisladores suplentes o alternos cuando sean principalizados.

Pronunciamiento de la Asamblea

Según la Asamblea, el nuevo Reglamento no crea beneficios adicionales, sino que unifica y ordena disposiciones que ya estaban contempladas en normativas anteriores, como el Reglamento Interno de Administración de Talento Humano de 2024 y el Reglamento para el Pago de Viáticos de 2025.

La compensación por gastos de vivienda para los legisladores tampoco es una figura nueva. Este reconocimiento consta en la normativa legislativa desde el período 2013-2015 y fue ratificado posteriormente en el artículo 64 del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano aprobado en 2024.

El administrador general de la Asamblea, Norman Morales, explicó que el monto responde únicamente al ajuste derivado del salario básico vigente para 2026 y aclaró que no existe un incremento discrecional en los beneficios para los servidores legislativos que residen fuera de Quito.

Morales también señaló que el documento fija por vez un monto máximo para esta compensación, lo que impedirá que el valor se incremente automáticamente con futuras modificaciones del Salario Básico Unificado.

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, afirmó que la normativa no implica un aumento en los viáticos.

“Antes, este valor estaba vinculado al salario básico, por lo que subía automáticamente cada año. Lo que se ha hecho ahora es fijar un techo para que deje de incrementarse en el futuro”, indicó Olsen.

“Tampoco se han incrementado los viáticos ni las subsistencias. Además, cuando el Pleno sesiona en provincias, los asambleístas no reciben viáticos, porque considero que ese no debe ser un gasto que asuma el Estado”, añadió.