Viceprefecta del Azuay recibe sentencia por conducir en estado de embriaguez

La viceprefecta del Azuay, Alexandra Quintanilla, fue sentenciada a prisión y otras sanciones por conducir un vehículo bajo la influencia de alcohol y causar un accidente en Cuenca, informó la autoridad judicial este domingo.

El caso se remonta a la madrugada del 25 de agosto de 2025, cuando Quintanilla fue detenida tras un choque de tránsito en el que circulaba en aparente estado etílico, lo que provocó la apertura de una investigación penal en su contra.

Durante el proceso, la Fiscalía demostró que la funcionaria superaba los límites permitidos de alcohol en sangre al momento del accidente, lo que fue confirmado con peritajes y pruebas presentadas en la audiencia.

La sentencia, dictada por un juez de garantías penales, incluye penas privativas de libertad, la suspensión de la licencia de conducir y otras medidas complementarias, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Contexto sobre la situación

Quintanilla, representante política de la provincia del Azuay, afrontó cuestionamientos mediáticos y sociales tras el incidente, que puso foco en la responsabilidad de las autoridades públicas al conducir bajo influencia de alcohol. Durante el proceso, su defensa y la Fiscalía presentaron pruebas, testimonios y peritajes que fueron valorados por el tribunal antes de emitir la sentencia.