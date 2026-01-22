¿Cuáles son las funciones del Fiscal General del Estado en Ecuador?

El nombramiento de un nuevo Fiscal General del Estado aún no tiene fecha.

Ecuador no tiene Fiscal General del Estado desde que Diana Salazar renunció el 20 de mayo de 2025. Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) lleva adelante un concurso público para designar al nuevo Fiscal General, pero aún debe superar seis etapas.

Como parte del proceso ya se llevó a cabo la designación del la Comisión Ciudadana de Selección conformada por 10 titulares y 10 suplentes.

Luego de que se escogió a la Comisión Ciudadana de Selección, se deberán superar las siguientes seis etapas:

Fase de convocatoria y postulación.

Admisibilidad y reconsideración.

Calificación de méritos y recalificación.

Escrutinio público e impugnación ciudadana; y,

Oposición y recalificación.

Elección y designación.

Funciones del Fiscal General del Estado

La Constitución dice que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial. Su autonomía es administrativa, económica y financiera.

La Fiscalía dirige, sea por oficio o por denuncia particular, la investigación de delitos, incluyendo la parte preprocesal, cuando se presume la existencia de un delito, y procesal, cuando se va a formular cargos.

Es decir que el Fiscal General actúa como un abogado acusador ante un juez. Puede solicitar una pena pero solo el juez determina la condena o absolución de la persona procesada.

El Fiscal General está al mando de todos los fiscales del país, quienes sostienen acusaciones en representación de las víctimas y a nombre de la sociedad.

Tanto el fiscal general como los agentes fiscales dirigen investigaciones a través de medicina legal y ciencias forenses, con participación de personal civil y policial.

Además, la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado dirige el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes del proceso penal. Y, particularmente, investiga los delitos que cometen las personas que tienen fuero de Corte Nacional.

Estos son el Presidente y Vicepresidente, Asambleístas, Ministros, jueces de las cortes Nacional y Constitucional, el contralor, Procurador, el mismo Fiscal General, Defensor del Pueblo, Presidente del Consejo de la Judicatura, Superintendentes y vocales del Consejo del CPCCS y del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los Notarios.

En la Fiscalía se investigan delitos de acción pública, es decir todos los expuestos en el COIP, a excepción de los delitos como calumnia, usurpación, estupro, lesiones de hasta 30 días de incapacidad, salvo en casos de violencia contra la mujer, miembros del núcleo familiar o delitos de tránsito; y delitos contra la fauna urbana.