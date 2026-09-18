Alcalde confirma cerca de 100 hectáreas afectadas en el cerro Casitagua por incendio forestal

Cuerpo de Bomberos Quito continúa trabajando en el cerro Casitagua para controlar el fuego.

Cerca de 100 hectáreas han sido consumidas por el fuego en el cerro Casitagua, así lo confirmó el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, este viernes 18 de septiembre de 2026, en la última actualización realizada a las 11:00.

Muñoz informó que aún existe un punto activo en el que se trabaja para controlar el fuego y evitar que se consuman más hectáreas. Aseguró que se mantiene el monitoreo constante del lugar.

El incendio forestal se inició la mañana del jueves 17. El Alcalde ha mencionado que es no es fácil de controlar pues todo depende de las condiciones climáticas que se presenten en la capital. Además, existen zonas de difícil acceso que dificulta el trabajo de bomberos.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos han trabajado duante la noche del jueves y madrugada de este viernes para reducir la velocidad de propagación del fuego.

Además, el helicóptero de Bomberos Quito y las aeronaves de Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizan descargas de agua en la zona.

Más de 90 casacas rojas, 60 personas en la gestión de crisis, 20 vehículos, personal Municipal y entidades gubernamentales trabajan en esta emergencia.

Esteban Cárdenas, jefe del Cuerpo de Bomberos Quito, informó que se ha ocupado el 45% de recursos, lo que significa que la ciudad está cubierta. "Tenemos los recursos necesarios para atender las emergencias de Quito", aseguró.

Se recomienda a la ciudadanía que ese encuentra cerca de los incendios forestales, usar mascarillas y mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición al humo.