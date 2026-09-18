Marcelo Gallardo cita a tres ecuatorianos del Atlético Mineiro para los amistosos de La Tri

El club brasileño Atlético Mineiro confirmó de forma oficial la recepción de las notificaciones enviadas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para la citación de sus futbolistas ecuatorianos. El llamado corresponde a la próxima ventana de fechas FIFA, en la que la Selección de Ecuador sostendrá una serie de partidos de preparación en territorio asiático.

Los futbolistas considerados para defender la camiseta tricolor son el lateral derecho Ángelo Preciado, el mediocampista Alan Franco y el extremo Alan Minda. Los tres militan actualmente en el balompié de Brasil y se han consolidado como piezas habituales dentro de la estructura de su equipo, lo que ratifica su presencia en la alta competencia internacional.

Esta convocatoria marca un hito relevante al ser la primera nómina conformada bajo la dirección técnica del entrenador argentino Marcelo Gallardo. El estratega inicia oficialmente su etapa al frente del combinado nacional, comenzando con el armado de la lista final de jugadores para afrontar los compromisos programados en el continente asiático.

Dentro de la planificación del cuerpo técnico, La Tri disputará su primer encuentro de preparación frente a la Selección de Corea del Sur el próximo 24 de septiembre. Posteriormente, el equipo ecuatoriano se trasladará a territorio japonés para participar en la Copa Kirin, donde se medirá ante el seleccionado local de Japón el 1 de octubre.

Con la confirmación de estos elementos provenientes del fútbol brasileño, se aguarda la publicación oficial de la lista completa de convocados por parte de la FEF. Se prevé que en las próximas horas se sumen los nombres de los futbolistas que militan en ligas europeas y en el torneo local para completar la delegación tricolor.