Prisión preventiva para el presunto responsable de incendios en La Vicentina, en Quito

Dictan prisión preventinva para acusado de incendios en el sector de La Vicentina, en Quito.

La Fiscalía General del Estado informó que el presunto responsable de ocasionar el incendio forestal registrado la tarde y noche de este miércoles 16 de septiembre, en el sector de La Vicentina cumple con una orden de prisión preventiva.

En la audiencia de calificación de flagrancia, desarrollada la tarde de este jueves 17 de septiembre, la Fiscalía informó que formuló cargos contra Luis Fernando D.

La acusación se hizo en calidad de supuesto autor del delito de incendios forestales y de vegetación.

La Fiscal del caso explicó que la aprehensión del implicado ocurrió la noche del 16 de septiembre de 2026.

Lo vieron salir de la maleza

Esto luego de que agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) lo vieran salir de entre la maleza de la peña que colinda con la avenida Velasco Ibarra.

Según la versión rendida por uno de los uniformados, el sospechoso corrió por el parterre central de esa vía, en sentido norte-sur.

El agente alertó a un policía nacional motorizado, quien fue en búsqueda del sospechoso.

Todo ocurrió mientras el incendio se propagaba con velocidad en medio de los arbustos secos, según Fiscalía.

Un hombre fuye detenido por presuntamente estar involucrado con el incendio del sector de La Vincentina, en Quito.

Versión del policía que lo aprehendió

La Fiscal agregó que el servidor policial ubicó al sospechoso. Según la versión del uniformado, Luis Fernando D. habría llevado en una mochila de tela: tres cajas de fósforos, papel periódico y una pipa.

Teoría del delito

La teoría del delito planteada por Fiscalía en la audiencia se sustentó con la denuncia formulada por el Municipio de Quito.

También, el informe técnico por incendio forestal emitido por la Secretaría de Ambiente de la Alcaldía.

Según Fiscalía, este documento precisó que el área afectada por el incendio alcanzó las seis hectáreas.

La Fiscal también incorporó el informe de investigación preliminar de incendio forestal del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con el Ministerio Público, en dicho documento se indica que el flagelo “corresponde a actividad humana”.

Informes periciales son también parte del proceso

La acusación se reforzó también con los informes técnicos periciales de reconocimiento de lugar de los hechos y de evidencias.

Estos documentos forman parte del conjunto de elementos de convicción expuestos por Fiscalía.

Sobre esta base, el Juez que conoce la causa autorizó el inicio de la instrucción fiscal, que tendrá una vigencia de veinte días.

Este proceso se resolverá mediante un juicio directo, conforme lo establece el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

¿Qué establece la norma?

La norma establece —entre otros requisitos— que los procesados pueden acogerse al procedimiento directo.

De acuerdo con Fiscalía, siempre y cuando se los investigue por presuntas infracciones flagrantes, en delitos cuya pena privativa de la libertad no supere los cinco años.

El Juez de la causa fijó la audiencia de juicio directo para el 12 de octubre de 2026.

La pena por incendios forestales

El delito de incendios forestales y vegetación por el que se procesa este caso está tipificado en el artículo 246, inciso primero, del COIP.

La norma sanciona esta conducta con una pena privativa de la libertad de uno a tres años.