110 efectivos combaten incendio forestal en Tanlahua y Pululahua, en Quito

Más de 100 efectivos combaten el incendio forestal en los sectores de Tanlahua y Pululahua

Cerca de 110 efectivos y 22 vehículos trabajan en tierra, mientras aeronaves realizan descargas de agua en zonas de difícil acceso.

Los equipos de emergencia continúan con las labores para sofocar el incendio forestal registrado en Tanlahua y Pululahua.

Las acciones se concentran en distintos puntos del área afectada, con personal distribuido para contener el avance de las llamas.

En tierra participan cerca de 110 efectivos y 22 vehículos contraincendios. Los equipos trabajan desde una base de operaciones instalada en la zona, desde donde se coordinan las tareas y se distribuyen los recursos hacia los diferentes sectores.

Apoyo aéreo para combatir el fuego

El operativo también cuenta con apoyo desde el aire. Un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito y una aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana realizan descargas de agua en puntos donde el acceso por tierra resulta complicado.

La respuesta incluye además a personal de distintas instituciones y organizaciones. En el sitio participan:

19 guardaparques del Ministerio de Ambiente

Tres guardabosques de la Secretaría de Ambiente

17 guardapáramos del FONAG

Seis personas de la Administración Zonal Chocó Andino

Seis brigadistas comunitarios de Yunguilla

A este despliegue se suman dos tanqueros de EMGIRS, mientras las entidades municipales y gubernamentales mantienen la coordinación de las acciones. Los equipos continúan evaluando el comportamiento del fuego y las condiciones del terreno para definir las zonas prioritarias de intervención.

Cinco provincias tienen incendios activos

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que 11 incendios forestales permanecen activos en Ecuador. Los eventos se concentran en cinco provincias:

Pichincha

Azuay

Carchi

Imbabura

Loja

Las labores de combate continúan mientras los equipos desplegados en Tanlahua y Pululahua buscan controlar el incendio y evitar que las llamas alcancen nuevas zonas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de los incendios activos y coordinan el envío de recursos según las necesidades de cada emergencia.