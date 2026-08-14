Incendio forestal en la av. Simón Bolívar provoca cierre vial este viernes 14 de agosto de 2026

Un incendio forestal se registra en la av. Simón Bolívar este viernes 14 de agosto de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre un incendio forestal en la av. Simón Bolívar, a la altura del sector Patrimonio Familiar, la mañana de este viernes 14 de agosto del 2026.

Dos carriles de la vía se encuentran cerrados en sentido norte-sur, según indicó la AMT.

Quito matiene vigente una alerta por la presencia de fuertes vientos, que propician los incendios forestales, en distintos puntos de la capital.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que el incendio fue controlado rápidamente y no generó mayores contratiempos en la zona.

La Agencia Metropolitana de Tránsito habilitó la circulación vehicular en la zona.