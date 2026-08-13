Tres provincias tienen ocho incendios forestales activos en Ecuador

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó ocho incendios forestales activos y cuatro controlados hasta las 08:00 de este jueves 13 de agosto.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) mantiene el monitoreo de los incendios forestales registrados en distintas provincias del país.

Hasta las 08:00 de este jueves, se contabilizaron ocho incendios activos y cuatro controlados.

Las condiciones del clima mantienen la alerta sobre la propagación del fuego. La advertencia meteorológica del Inamhi, vigente hasta el 15 de agosto, prevé altas temperaturas, baja humedad y ráfagas de viento, factores que pueden favorecer el avance de los incendios.

Los incendios que permanecen activos están ubicados en Carchi, Imbabura y Pichincha.

La lista reportada por las autoridades incluye:

Reporte de Incendios Activos Provincia Cantón / Parroquia Sector Afectado Carchi 📍 Bolívar / San Rafael El Sixal Carchi 📍 Mira / Jijón y Caamaño Espejo 1 Imbabura 📍 Otavalo / San Rafael San Rafael Imbabura 📍 Cotacachi / Imantag Piñán, Toctení Culaga Imbabura 📍 San Miguel de Urcuquí / Cahuasquí Guanibuela Imbabura 📍 Cotacachi / Quiroga Páramos de la toma de agua de Iltaquí - Parque Nacional Cotacachi Cayapas Pichincha 📍 Quito / Pifo Sigsipamba Pichincha 📍 Quito / San Antonio de Pichincha Tanlahua y Pululahua

En Quito, los equipos del Cuerpo de Bomberos trabajan con personal especializado y recursos terrestres.

La SNGR informó que se analiza el uso de medios aéreos para esta jornada, siempre que las condiciones del clima y seguridad permitan realizar estas operaciones.

En Cotacachi, específicamente en la parroquia Quiroga, las labores están a cargo del Cuerpo de Bomberos, con apoyo de guardaparques, comuneros, autoridades locales y personal del Ministerio del Ambiente.

De manera preliminar, el área afectada supera las 700 hectáreas, aunque la cifra todavía está en evaluación.

Como parte del despliegue, la SNGR activó la BRIF Ambato, una brigada especializada que se sumó a las tareas para combatir y liquidar los incendios.

En territorio participan 232 personas, 22 vehículos y 443 kits y raciones alimenticias. Cuatro incendios ya fueron controlados

Además de los ocho incendios activos, las autoridades reportan cuatro eventos controlados en Loja, Pichincha, Carchi e Imbabura:

Reporte de Incendios Controlados Provincia Cantón / Parroquia Sector (Controlado) Loja ✅ Espíndola / 27 de Abril Agua Azul Pichincha ✅ Quito / Calacalí Barrio Rayocucho, Catzuquí de Velasco y Tilingón Carchi ✅ Mira La Concepción Imbabura ✅ Antonio Ante / San Francisco de Natabuela Cerro Imbabura

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía evitar quemas agrícolas, de maleza o de desechos, así como cualquier actividad que pueda generar fuego, debido a las condiciones actuales.