Tres provincias tienen ocho incendios forestales activos en Ecuador
Brigadas especializadas y más de 200 efectivos, los organismos de socorro combaten los flagelos activos en Carchi, Imbabura y Pichincha.
Quito y Cotacachi bajo extrema vigilancia por incendios forestales activos
Bomberos de Quito
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Actualizada:
13 ago 2026 - 13:09
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó ocho incendios forestales activos y cuatro controlados hasta las 08:00 de este jueves 13 de agosto.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) mantiene el monitoreo de los incendios forestales registrados en distintas provincias del país.
Hasta las 08:00 de este jueves, se contabilizaron ocho incendios activos y cuatro controlados.
Las condiciones del clima mantienen la alerta sobre la propagación del fuego. La advertencia meteorológica del Inamhi, vigente hasta el 15 de agosto, prevé altas temperaturas, baja humedad y ráfagas de viento, factores que pueden favorecer el avance de los incendios.
Los incendios que permanecen activos están ubicados en Carchi, Imbabura y Pichincha.
La lista reportada por las autoridades incluye:
En Quito, los equipos del Cuerpo de Bomberos trabajan con personal especializado y recursos terrestres.
La SNGR informó que se analiza el uso de medios aéreos para esta jornada, siempre que las condiciones del clima y seguridad permitan realizar estas operaciones.
En Cotacachi, específicamente en la parroquia Quiroga, las labores están a cargo del Cuerpo de Bomberos, con apoyo de guardaparques, comuneros, autoridades locales y personal del Ministerio del Ambiente.
De manera preliminar, el área afectada supera las 700 hectáreas, aunque la cifra todavía está en evaluación.
Como parte del despliegue, la SNGR activó la BRIF Ambato, una brigada especializada que se sumó a las tareas para combatir y liquidar los incendios.
En territorio participan 232 personas, 22 vehículos y 443 kits y raciones alimenticias. Cuatro incendios ya fueron controlados
Además de los ocho incendios activos, las autoridades reportan cuatro eventos controlados en Loja, Pichincha, Carchi e Imbabura:
Las autoridades también pidieron a la ciudadanía evitar quemas agrícolas, de maleza o de desechos, así como cualquier actividad que pueda generar fuego, debido a las condiciones actuales.
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