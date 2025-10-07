2 111 vacantes en 80 empresas están disponibles en una feria de empleo en Quito; ¿fecha?

Hasta septiembre del 2025 se han vinculado al mercado laboral cerca de 600 personas que asistieron a la feria de empleo, organizada por el Municipio de Quito, el pasado 18 de julio.

Hay más 2 000 vacantes disponibles en una feria de empleo, que se realizará el miércoles 15 de octubre del 2025, en el Centro de Exposiciones Quito. Así lo confirmó el Municipio de la capital.

En esta feria participarán 80 empresas de diferentes áreas laborales y están habilitadas 2 111 vacantes. Se espera la presencia de cerca de 12 000 personas.

Los interesados en participar en la feria deben ingresar a la página web de ConQuito, a partir de las 09:00 del próximo lunes 13 de octubre, y obtener su turno.

Pasos para obtener un turno

Ingresar a la página web https://www.conquito.org.ec/

https://www.conquito.org.ec/ Dar clic sobre el banner 'Feria de Empleo ConQuito' .

. Revisar la información de la Feria e ingresar al botón 'Obtener turno' .

. Registrarse y llenar todos los campos.

y llenar todos los campos. Verificar que el correo electrónico esté escrito correctamente.

que el electrónico esté escrito correctamente. Seleccionar el horario y dar clic en 'aceptar' .

el y dar clic en . En su correo recibirá el código QR con la información del turno e indicaciones para la feria.

con la información del turno e indicaciones para la feria. No olvide revisar la carpeta de correo no deseado .

. Imprimir el código QR o descargarlo en su celular.

Docentes podrán acceder a cursos y capacitaciones gratuitas

Para poder ingresar a la feria el miércoles 15 de octubre, los participantes deben acudir 30 minutos antes del horario escogido. Además, se debe llevar la cédula, el código QR impreso o digital y llevar varias hojas de vida físicas y digitales.

Si la ciudadanía tiene dudas sobre cómo elaborar una hoja de vida y prepararse para una entrevista de trabajo, ConQuito ofrece un taller gratuito todos los martes.

Los interesados en este taller pueden acudir los martes desde las 09:00, en las instalaciones de la Corporación, ubicadas en la Av. Maldonado Oe1-172 y Av. Jaime del Castillo. Previo a la feria, las charlas serán este 7 y 14 de octubre.