Así puede postular a vacantes de empleo en una veintena de empresas en feria virtual

La Feria Laboral 360 se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre de 2025. Los participantes deberán contar con un currículum digital para postularse a las vacantes.

Las vacantes que estarán disponibles en la feria virtual van desde pasantes en diferentes áreas, hasta cargos como supervisores y ejecutivos.

Para participar en la feria virtual es necesario registrarse de manera gratuita en el sitio web oficial.

Quienes ya cuentan con un registro previo, deberán actualizar sus datos para postular a nuevas vacantes.

En el registro hay que incluir un archivo con la hoja de vida actualizada, que podrá ser visible para los reclutadores.

Las empresas participantes están dedicadas a áreas como logística, construcción, alimentos, ventas, soluciones tecnológicas, textiles, entre otras.

¿Cómo postular?

Dentro de la feria se encontrarán salones virtuales de las 27 empresas participantes. Con un solo click se puede acceder a cualquiera de ellas.

En el stand virtual de la empresa estarán visibles todas las vacantes disponibles.

Haciendo click en cualquiera de ellas se desplegarán los detalles como roles, perfil, requisitos y competencias requeridas.

Si los participantes están interesados y cumplen con los requisitos pueden postular a través del botón en la parte superior o inferior de la pantalla.

No hay un límite de postulaciones dentro de la feria. Todo el proceso es completamente gratis.