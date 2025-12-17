En Ibarra se enciende la Navidad con el Tren Expreso Polar...; precios, horarios y reservas

Luces, villancicos y espíritu navideño se toman los rieles del norte del país con el Tren Expreso Polar de Ibarra. Se trata de una experiencia nocturna para compartir en familia durante la temporada de Navidad.

Desde el 11 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, la Estación del Obelisco, en Ibarra, se transforma en un escenario festivo para niños y adultos.

El recorrido especial del Tren Expreso Polar se realizará todos los viernes y sábados, durante esas fechas, a partir de las 20:00.

El recorrido tiene una duración aproximada de dos horas y 30 minutos. Cubre la ruta Estación del Obelisco – San Antonio – Andrade Marín.

La locomotora y sus vagones están completamente decorados con luces y motivos navideños. También hay animadores, música y personajes clásicos, como 'El Grinch'.

El recorrido Incluye un guía turístico, ambientación navideña y una taza de chocolate caliente de cortesía. Las reservas se pueden realizar a través de www.ticketexito.com o directamente en la Estación de Ibarra.

Precios de las entradas

Las tarifas para viajar en el Expreso Polar de Ibarra son las siguientes:

Adultos: 15 dólares

15 dólares Niños de 5 a 12 años: 7,50 dólares

7,50 dólares Personas adultas mayores y con discapacidad: 7,50 dólares

Además, la Alcaldía de Ibarra anunció que los precios de las entradas tendrán un 50% de descuento entre los días 18 y 25 de diciembre, por Navidad.

El abordaje inicia a las 20:00, por lo que se recomienda llegar 30 minutos antes para el registro de pasajeros. Cada salida requiere una ocupación mínima de 36 personas y se permite el ingreso de mascotas pequeñas.