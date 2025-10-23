Un adulto y un niño fallecen tras choque entre un bus y una moto en El Trébol; hay cierre vial

Un bus y una motocicleta chocaron en el sector de El Trébol y dos personas fallecieron en el siniestro.

Un bus y una motocicleta chocaron la mañana de este jueves 23 de octubre del 2025 en el sector de El Trébol, en el centro norte de Quito. Dos personas fallecieron, entre ellos un menor de edad.

Los cuerpos de ambas víctimas quedaron tendidos sobre el asfalto, en la Autopista General Rumiñahui, en sentido Valle de Los Chillos-Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró la circulación vehicular en la zona mientras se realiza el levantamiento de los cadáveres.

El cierre vial es en los carriles izquierdo y central de la Autopista General Rumiñahui, en el ingreso hacia El Trébol.

Se conoce que en el siniestro está involucrado un bus de la Cooperativa Vingala, cuyo conductor huyó del sitio tras el choque.

Mujer fue atropellada en la av. Rodrigo de Chávez

La mañana de este jueves también se registró un siniestro de tránsito en las avenidas Rodrigo de Chávez y Mariscal Sucre, en el sur de Quito. Un bus de transporte público atropelló a una mujer que cruzaba la calle.

Según la AMT, el conductor del bus dio positivo en la prueba de alcoholemia. La persona herida fue trasladada a una casa de salud.

La AMT realizó un cierre vial en la zona, lo que generó fuerte congestión vehicular.