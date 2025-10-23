Arcsa decomisa productos sin registro sanitario en la Bahía de Guayaquil y en La Marín en Quito

En Guayaquil, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) decomiso 2 400 productos médicos e insumos en la Bahía de Guayaquil. También fueron requisados muestras médicas y cosméticos de origen ilegal y sin ningún registro sanitario.

Los agentes de Arcsa realizaron tareas de investigación previas y hubo un seguimiento a la mercadería que se comercializaba. Cuando se llegó al lugar, los propietarios del local no lograron justificar la tenencia y venta de los productos que estaban a la venta.

Arcsa también realizó un control operativo en locales de La Marín, en el centro de Quito, y de igual manera se decomisaron miles de productos que eran elaborados sin registro sanitario.

Las autoridades también informaron que muchos de los productos encontrados eran elaborados en el lugar. Se abrió un expediente para que los propietarios del local puedan justificar.