Quito: un motociclista falleció tras un siniestro de tránsito en la av. Panamericana Norte

Un motociclista quedó tendido sobre el asfalto la mañana de este jueves 23 de octubre del 2025.

Un motociclista falleció la mañana de este jueves 23 de octubre del 2025 tras un siniestro de tránsito en la avenida Panamericana Norte, a la altura del ingreso a Carapungo, en el extremo norte de la capital.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que hay restricción al tránsito vehicular en los carriles izquierdo y central, hacia Carapungo y el carril izquierdo, con dirección a Carcelén. Hay fuerte congestión vehicular.

El cuerpo del hombre quedó tendido sobre el asfalto mojado junto a su motocicleta. El siniestro ocurrió pasadas las 06:00.

Hombre chocó contra un árbol en Quitumbe

Más temprano hubo otro siniestro en sur de la ciudad, en el sector de Quitumbe, en la av. Pérez Bustamante. Un automóvil chocó contra un árbol en el parterre de la vía. No se registraron heridos.