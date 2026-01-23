¿Finde sin plan? Te contamos actividades culturales en Quito para este 24 y 25 de enero

La Secretaría de Cultura de Quito tiene una programación cultural llena de arte, música y gastronomía para este sábado 24 y domingo 25 de enero del 2026.

Esta programación contempla actividades para todas las edades y familias en Quito. Aquí te mostramos la agenda de los principales eventos:

Sábado 24 de enero

Aniversario del Parque Urbano Cumandá, celebre los 12 años de este espacio con una jornada que integra arte, deporte, música y actividades recreativas para públicos diversos, en distintos espacios del parque. De 08:00 a 14:30, entrada libre.

Activación pictórica educativa en sala: ‘Recree el universo de Wilson Paccha’, las salas de exposición del Centro Cultural Metropolitano se transforman en un taller abierto con caballetes y materiales disponibles para que visitantes, estudiantes y aficionados pinten y reinterpreten obras inspiradas en el universo visual del artista Wilson Paccha. Desde las 10:00.

Cantares de Bolívar – Antología musical bolivarense, el Teatro Nacional Sucre recibe un homenaje a los compositores de la provincia de Bolívar y a las canciones que forman parte de la memoria musical del Ecuador, la presentación se realizará de 19:00 a 20:30. Las entradas tienen un valor de USD 10 para platea y luneta, USD 15 para palcos. Boletos disponibles en www.teatrosucre.com

Yaku a la Carta: ‘Bosques del Chocó Andino, corazón verde de los Andes’, recorrido mediado especial para conocer la biodiversidad del Chocó Andino y su relación con el agua y la vida. En Yaku Parque Museo del Agua, en dos horarios a las 11:30 y 14:30. Acceso incluido con el pago de la entrada al museo.

Cuerpos que hablan, acciones que transforman, propuesta realizada en el marco del Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, que invita a la reflexión desde el cuerpo, la memoria y la acción colectiva. Incluye visita al Museo Alberto Mena Caamaño. En el Museo de la Ciudad, a las 11h30. Entrada libre.

El multiverso llega al teatro por primera vez en Quito. Hilos de Luz y Sombras es una experiencia teatral inédita que rompe las reglas del escenario tradicional. Ocho mundos independientes, con personajes, historias y atmósferas propias, se conectan en un gran multiverso escénico que solo el teatro puede hacer vivir.

Cada obra es un portal: puedes verla de forma individual o atreverte a recorrer todo el camino para descubrir cómo la luz y la sombra se entrelazan en un desenlace épico. Fantasía, realismo mágico, música contemporánea y más de 30 intérpretes se unen en una propuesta que marca un antes y un después en el teatro ecuatoriano.

La cita es en el Teatro Victoria, en El Pinar Alto, en el norte de Quito. Sábado 18:00 y domingo 16:00

Domingo 25 de enero

Detectives de olores actividad sensorial, dirigida a niñas y niños, que invita a explorar el mundo de los aromas en el marco de la exposición Paramístico, en el Museo Interactivo de Ciencia (MIC), a las 11:00, actividad incluida con el pago de la entrada al museo.

Todos los sábados y domingos

Museo Alberto Mena Caamaño – Exposición ‘De Quito al Ecuador’, un recorrido histórico que revive los acontecimientos del 2 de agosto de 1810 a través de figuras de cera y escenografías, acercando al público a un momento clave del proceso independentista. Sábado y domingo, de 09:00 a 16:30 (último ingreso 15:30). El costo de las entradas es: USD 1,50, 0,75 estudiantes, niños, personas con discapacidad y adultos mayores 0,50.

Actividad complementaria del Museo Alberto Mena Caamaño ‘Palabra libre’, después del recorrido mediado, el público podrá participar en la elaboración de Palabra libre, un periódico colaborativo que conmemora el Día de las y los Periodistas en el Ecuador, recordando la publicación de Primicias de la cultura de Quito (1792), primer periódico local fundado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Todos los sábados y domingos de enero.

Exposición ‘La Ronda: vida y cotidianidad’, descubre cómo era la vida en el barrio de La Ronda en el siglo XVIII, cuando se consolidó como un importante centro de oficios, tradiciones y encuentros populares. En la Casa de las Arte La Ronda. Sábado de 09:30 a 20:00 y domingo desde las 09:30 a 15:00.