Vuelve festival El Carpazo a Quito luego de una década de ausencia en los escenarios

El Carpazo es un festival de música y arte que nació en Quito.

¡Vuelve El Carpazo! El festival de arte y música regresa a Quito luego de diez años de ausencia. La organización lo confirmó este viernes 23 de enero de 2026 a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales.

Después de una década de silencio, vuelve El Carpazo. Este icónico festival quiteño regresará el 11 de abril de 2026 en el Club La Campiña, en el norte de la ciudad.

El video de El Carpazo muestra una recopilación de imágenes de sus ediciones pasadas, y aunque no da mayores detalles, confirma la fecha y lugar de su regreso.

El Carpazo nació en 2011 y se caracteriza por las temáticas ligadas a lanaturaleza, los colores y las luces. Esto fue recordado el 21 de enero en una publicación con la recopilación de los últimos eventos.

La última edición de El Carpazo fue en 2016. Así que la organización aprovechó el trend de 10 años después para hacer el esperado anuncio.