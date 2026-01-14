Con espectacular video Taste Atlas resalta la gastronomía ícono de la cultura ecuatoriana

Con el tema 'Reminiscencias' de Julio Jaramillo la guía internacional Taste Atlas compartió un espectacular video donde destaca varios platos de la gastronomía ecuatoriana.

La guía especializada en turismo gastronómico, resaltó el encebollado, el hornado, sopa de cangrejo entre otros platos que representan la comida de la Costa y Sierra del país.

La sopa cobra protagonismo en la gastronomía de Ecuador y la guía destaca la obsesión con este plato en diferentes manifestaciones.

"El ritual matutino costero se centra en el Encebollado, un caldo de atún blanco fresco y yuca".

"En la sierra, la arquitectura culinaria se inclina hacia el cerdo. Hormado: los vendedores asan cerdos enteros marinados en chicha (cerveza de maíz fermentada) durante días".

El video repasa rápidamente los platos y sus ingredientes que se convierten en hábitos como el encebollado, el viche, la cazuela el llapingacho, entre otros.

También se destacan el bolón, que fue parte del concurso del Mundial de los desayunos del streamer español Ibai Llanos, el locro, el arroz marinero, el patacón con queso y más delicias de Ecuador.

En los platos dulces o postres se muestran las tradicionales guaguas de pan y los higos con queso, que son parte de la cultura nacional.