Denuncian brutal agresión escolar y amenazas de muerte en colegio del sur de Quito

Una estudiante fue agredida por compañeras de una institución educativa del sur de Quito.

"Mi hija ha recibido constante bullying". Una madre de familia denuncia agresión contra su hija en una institución educativa del sur de Quito, en el sector de Caupicho. El caso se difundió este viernes 15 de mayo de 2026 a través del noticiero de Teleamazonas.

En un video se observa a la menor siendo golpeada en el piso por otras estudiantes. Su hermana mayor interviene para defenderla pero termina sometida y atacada también.

"Estaba rota el pantalón, le rompieron los lentes, le jalaron el cabello que le salía por mechas", denunció la madre de la víctima.

La madre de las adolescentes, "Marcela", nombre protegido, denuncia que presentó la queja con el rector y él solo le recomendó "que les retire del colegio, porque estas personas son muy violentas".

"Marcela" incluso presentó fotografías de las agresiones contra su hija, pero no recibió una respuesta por parte de las autoridades del plantel "Camino del Inca".

Incluso, la madre denuncia que su hija fue golpeada por la madre de una de las agresoras al interior de la unidad educativa y en presencia del rector.

"Ella (la madre de la estudiante agresora) le amenaza diciendo que tiene familia en el Distrito, que le van a sacar del colegio y que hasta le van a mandar con la Dinapen, porque le van a hacer como una chica problemática", dijo "Marcela" a Teleamazonas.

De acuerdo con la madre, el rector le dijo que no hiciera nada en contra de las agresoras porque "esta señora hace aportaciones económicas a la institución y que es mejor dejar las cosas ahí".

Como consecuencia, la víctima fue trasladada a la jornada vespertina y las agresoras no fueron sancionadas, denunció "Marcela".

"Le mandan audios a mi hija diciéndole que me la van a entregar hecho pedacitos en una funda en la puerta de mi casa". "Marcela", madre de la víctima

Ahora, el Ministerio de Eduación aseguró que la menor agredida y sus hermanos fueron cambiados a otra institución educativa y que se han iniciado procedimientos para sancionar el hecho.