Atropello en Carapungo deja una persona herida y provoca cierre vial en el norte de Quito
El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Río Cayambe y Marañón la mañana de este jueves 20 de agosto del 2026.
Un atropello deja un herido y provoca un cierre vial en Carapungo
Google Maps
Compartir
Actualizada:
20 ago 2026 - 10:00
Un atropello se registró la mañana de este jueves 20 de agosto de 2026 en el sector de Carapungo, en el norte de Quito.
Una persona fue atropellada en la calle Río Cayambe, en el sector Carapungo, durante la mañana de este jueves. El hecho fue reportado a las autoridades para coordinar la atención de la persona afectada.
Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el siniestro se produjo en la intersección de Río Cayambe y Marañón, en el norte de la capital.
Cierre vial en ambos sentidos
Mientras se atendía a la persona herida, se dispuso el cierre de la calle Río Cayambe en ambos sentidos.
La medida fue aplicada para facilitar la atención del siniestro y las labores de los equipos que acudieron al lugar.
Hasta el momento, no se han informado más detalles sobre las circunstancias del atropello ni sobre el estado de salud de la persona afectada.
Compartir