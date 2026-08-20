Bus de pasajeros se volcó en Quero y mantiene cerrada la vía Ambato-Riobamba

Despliegue masivo de rescatistas tras fuerte siniestro de un bus en la vía a Riobamba

Un bus de pasajeros estuvo involucrado en un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este jueves 20 de agosto de 2026 en el sector Yanayacu, cantón Quero, en Tungurahua.

La alerta ingresó al ECU 911 a las 03:40 de este jueves 20 de agosto. El reporte inicial informó sobre un siniestro de tránsito que involucró a un bus de pasajeros en el sector Yanayacu, en el cantón Quero.

Tras la emergencia, se coordinó el envío de equipos de rescate y atención prehospitalaria. En el operativo participaron unidades de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y varios cuerpos de bomberos.

Amplio despliegue de equipos de emergencia

Bomberos de Mocha, Tisaleo, Cevallos, Guano y Riobamba acudieron al sitio, junto con ambulancias de Panavial, para atender la emergencia.

Las unidades de rescate continúan trabajando en el lugar durante las primeras horas de la mañana.

Vía Ambato-Riobamba permanece cerrada

La vía Ambato-Riobamba permanece cerrada en el sector Yanayacu, debido a las labores de atención del siniestro y al trabajo de los equipos de emergencia.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones y estar atentos a las rutas habilitadas.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el número de personas heridas ni la existencia de víctimas mortales.