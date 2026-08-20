Quito: Tráiler se volcó tras chocar contra un poste en Av. Simón Bolívar

Quito: Tráiler chocó contra un poste en la Av. Simón Bolívar y el conductor huyó.

Un siniestro de tránsito se registró la madrugada de este jueves 20 de agosto del 2026 en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector de El Troje, en el sur de Quito.

El hecho provocó el cierre parcial de la vía y la congestión en el sentido sur- norte.

Según el reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la alerta ingresó a las 03:44.

En el incidente estuvo involucrado un tráiler cargado con productos químicos no peligrosos, el cual perdió el control e impactó contra la infraestructura pública.

Daños a la propiedad pública

El choque provocó daños en la estructura de un poste de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

Pese a la fuerza del impacto, los organismos de socorro confirmaron que no se reportaron personas heridas ni fallecidas.

Respecto al responsable del automóvil, la AMT informó que el conductor se retiró del lugar tras el incidente, dejando el vehículo abandonado sobre la calzada.

Cierres viales y rutas alternas

Para facilitar las labores de remolque del tráiler y la reparación de la red eléctrica, los agentes de tránsito dispusieron el cierre del carril derecho de la Simón Bolívar, en sentido sur- norte.

En el punto trabajan coordinadamente personal de la EEQ y asistencia técnica para retirar la carga de forma segura.

La entidad recomienda a los conductores utilizar la avenida Maldonado como ruta alterna para evitar congestión en el sector.