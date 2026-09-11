Cárcel y multa para ciudadano que embistió una moto y agredió a agentes de tránsito en Quito

Ciudadano fue sentenciado tras agredir a agentes de tránsito durante un procedimiento, informó la AMT

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que, tras la audiencia realizada el 3 de septiembre de 2026, la autoridad judicial determinó la responsabilidad de un ciudadano por agredir a dos agentes civiles de tránsito.

Esto durante un procedimiento de control, ocurrido el pasado miércoles 2 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la resolución judicial, durante el procedimiento el ciudadano habría intentado evadir a los servidores.

Embistió una motocicleta institucional y provocó la caída de los agentes. Posteriormente, uno de ellos fue agredido básicamente.

La autoridad judicial impuso tres días de privación de libertad, una multa de un Salario Básico Unificado, la reducción de 10 puntos en la licencia de conducir medidas y de reparación integral para los agentes afectados.

La AMT señaló que rechazó categóricamente cualquier acto de violencia contra sus servidores.

Asimismo, reafirmó su compromiso de actuar por las vías legales para garantizar el respeto y la integridad de quienes cumplen con sus funciones en la ciudad.