Video capta a mujer que intentaba escapar tras un siniestro de tránsito

Una agente de parqueo puso en riesgo su vida para evitar que una mujer huyera luego de causar un siniestro de tránsito, en Quito. El hecho quedó captado en un video que rapidamente se hizo viral en redes sociales.

Según información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el siniestro ocurrió la tarde del viernes 2 de octubre de 2026 en el sector de Iñaquito, en el norte de la ciudad.

Además, se confirmó que se iniciaron las investigaciones respectivas y posterior sanción a la conductora, quien habría golpeado la parte posterior de un vehículo que estaba estacionado en el lugar.

Versión de testigos, la conductora se habría distraído con el celular. Luego de eso la mujer habría intentado huir.

En el video se mostró a la mujer en un vehículo tipo SUV que avanzaba mientras una agente de parqueo, de espaldas, se colocó frente al vehículo para evitar que se vaya. Al mismo tiempo la presunta infractora mostrabaja un fajo de billetes.

Un hombre que pasaba por el lugar captó el hecho e intentó dialogar con la conductora quien no dejaba de msotrar el dinero, pero él la increpó que esa no era la forma de arreglar lo sucedido. Enseguida otros ciudadanos llamaron a agentes de la AMT para que tomaran procedimiento.

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