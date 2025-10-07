La AMT suspenderá su página web por tres días durante el feriado por mantenimiento

La página de AMT tendrá un mantenimiento durante el feriado del 9 de Octubre del 2025

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que sus servicios en línea se suspenderán desde las tarde del jueves 9 de octubre del 2025, primer día de feriado.

A través de un comunicado, la entidad detalló que los sistemas en línea disponibles en la página web estarán suspendidos temporalmente por trabajos de mantenimiento programado en la infraestructura del Data Center del Municipio.

La interrupción del servicio empezará a las 16:30 del jueves 9 de octubre y se extenderá hasta las 07:00 del sábado 11 de octubre del 2025.

¿Qué pasará con la RTV y matriculación?

También, en el feriado nacional por los 205 años de Independencia de Guayaquil, el servicio de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y la atención en los centros de matriculación no atenderán el jueves 9 y viernes 10 de octubre.

Mientras que el sábado 11 de octubre la atención en los centros de RTV se retomará en su horario habitual de 08:00 a 14:00.

Los turnos reservados en las fechas del feriado serán reagendados para garantizar el servicio a todos los usuarios.