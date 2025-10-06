¿Qué pasará con los turnos reservados en la ANT el jueves 9 de octubre del 2025?

La atención de la ANT se suspenderá el jueves 9 de octubre del 2025

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció nuevas fechas para la atención de las personas que tenían turnos reservados el jueves 9 de octubre del 2025, primer día de feriado.

A través de un comunicado, la ANT informó que los turnos que estaban reservados para el jueves serán atendidos durante la semana del lunes 13 al viernes 17 de octubre del 2025.

Los usuarios podrán acercarse a realizar su trámite en el horario de 08:00 a 16:30. Para acceder al servicio deberán presentar su turno agendado para el 9 de octubre y todos los requisitos correspondientes, según el trámite que requieran.

Ecuador empezará el feriado el jueves 9 de octubre por los 205 años de Independencia de Guayaquil. El presidente Daniel Noboa amplió el asueto con el Decreto Ejecutivo 172, donde establece que el día de descanso no será recuperable.

Es decir, que los servicios que no son prioritarios suspenderán sus actividades. Mientras que se mantendrán activos los trabajadores de salud, bomberos, terminales terrestres, aéreas, fluviales, bancarios, entre otros.