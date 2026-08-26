Árbol caído provoca cierre parcial en av. República del Salvador en La Carolina, norte de Quito

Árbol caído provoca el cierre de un carril en la avenida República del Salvador

Un árbol caído obligó al cierre del carril izquierdo de la avenida República del Salvador, en el sector de La Carolina, la mañana de este miércoles, 26 de agosto del 2026.

La restricción afecta la circulación en sentido sur-norte, por lo que los conductores deben tomar precauciones al circular por la zona.

Cierre en la avenida República del Salvador

El cierre se registra en el carril izquierdo de la avenida República del Salvador, desde la avenida Portugal, a la altura de la intersección con la calle Suecia.

La situación genera complicaciones para los vehículos que circulan por uno de los sectores de mayor movimiento del norte de Quito.

Conductores deben tomar precauciones

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomendó a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución al acercarse al sector afectado.

Se recomienda a los conductores considerar rutas alternas mientras se realizan las labores necesarias para retirar el árbol y habilitar por completo la circulación.