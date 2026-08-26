Fuertes inundaciones en Nepal dejan decenas de muertos y 384 turistas sin localizar

Más de 290 extranjeros están incomunicados en Nepal luego de que un torrente de lodo arrasara la localidad de Syabrubesi.

Al menos 19 personas murieron este miércoles, 26 de agosto del 2026, en Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera con China y las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe.

Un torrente de lodo y escombros se desbordó de un río sepultando edificios y desencadenando una búsqueda frenética para encontrar a supervivientes entre los escombros.

Cientos de turistas extranjeros incomunicados

Los medios estatales chinos informaron de "numerosas víctimas" a causa de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con Nepal, en la región vecina del Tíbet, y el presidente, Xi Jinping, ordenó una operación de rescate "a gran escala".

En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. En otra imagen, de AFP, se apreciaba una vivienda rodeada de barro.

🇨🇳🇳🇵‼️ OVER 400 MISSING - UNOFFICIALLY



The mudslide that caused this huge flash flood leaves the area devastated, hundreds dead and missing and hydroelectric infrastructure devastated.



Nepal will need years to recover; China most likely can rebuild quicker.



🙏 https://t.co/V4KJ8MOclc pic.twitter.com/709Vq1pwAx — Lord Bebo (@MyLordBebo) August 26, 2026

Devastación masiva y testimonios de la zona cero

Al menos 19 cuerpos han sido recuperados tras las inundaciones, indicó la policía de Nepal, que añadió que también había "varios agentes que estaban fuera de contacto".

"Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas", contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad nepalí de Nuwakot.

"Fue absolutamente desgarrador (...) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual", añadió.

🇳🇵 🇨🇳 Massive flood sweeps through northern Nepal



Massive flooding has killed several people in Nepal as Chinese state media reported "major casualties" from a mudslide at a Tibet trade hub on China's side of the nations' shared border. pic.twitter.com/NaCZrQ3qrP — AFP News Agency (@AFP) August 26, 2026

"Numerosas víctimas" y rescate a gran escala en el Tíbet

La Oficina de Turismo de Nepal informó que, según un registro preliminar, elaborado por agencias y recibido de empresas de turismo y viajes, ha identificado a 384 viajeros, incluidos 291 ciudadanos extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses, reportados como desaparecidos en las zonas afectadas.

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.