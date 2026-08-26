Una avioneta, droga, joyas y un millón de dólares incautados en Guayas tras operativos

Una avioneta fue incautada este miércoles 26 de agosto en operativos de la Policía en Guayas.

Varias viviendas fueron allanadas la madrugada de este miércoles 26 de agosto de 2026 en la provincia del Guayas. La policía incautó un millón de dólares, una avioneta y una tonelada de cocaína. Además, 17 personas, que serían miembros de organizaciones delicitivas, fueron aprehendidas, así lo informó el Comandante General de la Policía Nacional, Pablo Dávila.

Añadió que los 20 allanamientos se realizaron en coordinación con Fiscalía, la DEA y el Comando Sur de los Estados Unidos. Y entre los detenidos estarían los principales cabecillas de la organización delictiva 'Los Lobos'.

Según las autoridades, la droga era ingresada en vehículos con doble fondo a los diferentes puntos de acopio en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Luego, en las avionetas la trasladaban a México y Estados Unidos.

Pablo Dávila aseguró que "la estructura de 'Los Lobos' trabajaba en alianza con el cartel 'Jalisco Nueva Generación'".

En los operativos la policía también encontró gran cantidad de armas de fuego de diferentes características y joyas.

Además, la policía identificó dos pistas clandestinas, las cuales serán destruidas en cooperación con las Fuerzas Armadas, dijo Pablo Dávila.

En cuanto a los aprehendidos, la Policía detalló que de las estructura criminal 'Los Choneros' fueron detenidas 19 personas, 12 en los operativos y siete que ya se encuentran en los centros de detención.

Asimismo con 'Los Lobos´, Dávila detalló que en total hay 24 detenidos, 17 en el operativo de esta madrugada y siete que ya han sido aprehendidos anteriormente.

El Ministro del Interior, John Reimberg, realizó un resumen de las acciones ejecutadas por la Policía Nacional.