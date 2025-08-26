Tráiler se volcó en la av. Simón Bolívar este martes 26 de agosto; cierre parcial en la vía
Una alta carga vehicular se registra en la av. Simón Bolívar producto del siniestro de tránsito la madrugada de este martes 26 de agosto.
Siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar este martes 26 de agosto del 2025.
Bomberos de Quito
Compartir
Actualizada:
26 ago 2025 - 06:25
A las 02:55 se registró un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar con un volcamiento de un tráiler que dejó una persona herida.
El siniestro se produjo en la av. Simón Bolívar y María Barreto, en el suroriente de la capital, a la altura de la la universidad Internacional en sentido sur-norte.
El siniestro generó el cierre total de la vía por el pesado automotor que transportaba material desechable de una empresa municipal de Quito, Emgirs.
En el sector se registra una alta carga vehicular y se pide a los usuarios de la vía tomar rutas alternas.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señaló a las 06:30 que habilitó dos carriles de la vía para la circulación vehicular, pero por el alto tráfico recomendó tomar rutas alternas.
Las avenidas que se pueden tomar son:
- Av. Maldonado
- Calle Caracol
- Av. Juan Bautista Aguirre
Remoción con contratiempos
Las labores de remoción del pesado automotor han presentado contratiempos, y se informó que los cables de las grúas que intentaron remolcar el tráiler no soportaron el peso del automotor y se reventaron.
La decisión temporal de los técnicos que trabajan en el siniestro fue habilitar dos carriles para la circulación y a las 09:30 se procederá con el remolque del camión.
Compartir