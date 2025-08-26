Tráiler se volcó en la av. Simón Bolívar este martes 26 de agosto; cierre parcial en la vía

Siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar este martes 26 de agosto del 2025.

A las 02:55 se registró un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar con un volcamiento de un tráiler que dejó una persona herida.

El siniestro se produjo en la av. Simón Bolívar y María Barreto, en el suroriente de la capital, a la altura de la la universidad Internacional en sentido sur-norte.

El siniestro generó el cierre total de la vía por el pesado automotor que transportaba material desechable de una empresa municipal de Quito, Emgirs.

En el sector se registra una alta carga vehicular y se pide a los usuarios de la vía tomar rutas alternas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) señaló a las 06:30 que habilitó dos carriles de la vía para la circulación vehicular, pero por el alto tráfico recomendó tomar rutas alternas.

Las avenidas que se pueden tomar son:

Av. Maldonado

Calle Caracol

Av. Juan Bautista Aguirre

Remoción con contratiempos

Las labores de remoción del pesado automotor han presentado contratiempos, y se informó que los cables de las grúas que intentaron remolcar el tráiler no soportaron el peso del automotor y se reventaron.

La decisión temporal de los técnicos que trabajan en el siniestro fue habilitar dos carriles para la circulación y a las 09:30 se procederá con el remolque del camión.