Árboles con riesgo de caída serán retirados de la av. Simón Bolívar este 6 y 7 de junio

Mientras se retiran los árboles en la av. Simón Bolivar, habrá un cierre parcial de la vía.

El Municipio de Quito retirará árboles que presentan riesgo de caída en la avenida Simón Bolívar, este sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026.

Los árboles que serán retirados se encuentran en el parterre central ubicado entre la gasolinera Masgas y la Autopista General Rumiñahui, en un tramo aproximado de 500 metros.

Las labores se ejecutarán entre las 07:00 y las 13:00 durante ambos días, "cumpliendo los parámetros técnicos, ambientales y de seguridad establecidos", señaló la Alcaldía capitalina.

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Debido a la intervención, se realizará el cierre parcial de un carril, el más cercano al parterre central, en sentido norte-sur.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recomienda a los usuarios conducir con precaución y respetar la señalización temporal instalada en el sector.

¿Por qué se retirarán los árboles?

Tras evaluaciones técnicas especializadas, se determinó que varios árboles presentan malas condiciones fitosanitarias y estructurales, lo que incrementa la probabilidad de caída sobre la calzada.

El Código Metropolitano dispone el retiro de árboles muertos o que representen un peligro potencial, de acuerdo con la Valoración Visual Técnica de Arbolado (VVT), así como la renovación de la cobertura vegetal mediante especies nativas que aporten beneficios ambientales.

Los análisis realizados por técnicos de la Administración Zonal Manuela Sáenz determinaron que aproximadamente 10 árboles deben ser retirados para precautelar la seguridad de la ciudadanía.

Según el Municipio, por cada árbol retirado, se sembrará 10 nuevos ejemplares en la zona, principalmente especies nativas como yalomán, arrayán, cholán y otras.