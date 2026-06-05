Motociclista fallecido en un choque en la av. Simón Bolívar
Un motociclista falleció la madrugada de este viernes 5 de junio de 2026 en un siniestro en la av. Simón Bolívar. Hay cierre vial.
Un motociclista falleció en la av. Simón Bolívar, a la altura de la Ruta Viva, este viernes 5 de junio.
Cortesía.
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Actualizado:
05 jun 2026 - 06:07
Un motociclista falleció la madrugada de eeste viernes 5 de junio en un siniestro en la av. Simón Bolívar, a la altura de la Ruta Viva.
Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) el motociclista perdió pista y se estrelló. Ocurrió en el ingreto a la Ruta Viva, en sentido sur-norte.
El carril derecho de la vía se encuentra cerrado a la circulación vehicular.
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