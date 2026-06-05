Motociclista fallecido en un choque en la av. Simón Bolívar

Un motociclista falleció en la av. Simón Bolívar, a la altura de la Ruta Viva, este viernes 5 de junio.

Un motociclista falleció la madrugada de eeste viernes 5 de junio en un siniestro en la av. Simón Bolívar, a la altura de la Ruta Viva.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) el motociclista perdió pista y se estrelló. Ocurrió en el ingreto a la Ruta Viva, en sentido sur-norte.

El carril derecho de la vía se encuentra cerrado a la circulación vehicular.