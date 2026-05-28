Una mujer murió tras ser violentamente golpeada por su pareja en un motel en Conocoto

La víctima, de 30 años, presentaba múltiples golpes en el cuerpo y la autopsia determinó que fue una muerte violenta.

Una mujer de 30 años murió al interior de un motel ubicado en el sector de Conocoto, en el suroriente de Quito. El caso es investigado por las autoridades como un femicidio y su pareja fue detenida en flagrancia.

Según la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased), el hecho habría ocurrido a las 06:15 del miércoles 27 de mayo de 2026.

Las primeras pesquisas señalan que la víctima habría mantenido fuertes discusiones verbales y físicas con su pareja dentro de la habitación del motel.

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Cuando la Policía llegó al sitio encontró el cuerpo de la mujer con hematomas en el rostro y otras partes del cuerpo. Posteriormente, personal de Criminalística realizó el levantamiento del cadáver y recopiló indicios para la investigación.

El cuerpo fue trasladado al Departamento de Medicina Legal, donde la autopsia determinó como causa de muerte un shock hipovolémico, múltiples contusiones internas. Desde el punto de vista médico legal fue una muerte violenta.

Según el testimonio de una trabajadora del establecimiento, alrededor de las 13:10 el hombre que se encontraba en la habitación solicitó ayuda argumentando que tenía problemas con el jacuzzi y aseguró que su pareja no reaccionaba.

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La empleada indicó que inicialmente le recomendaron verificar signos vitales y realizar maniobras de reanimación, ya que por protocolo el personal no podía ingresar a las habitaciones.

Sin embargo, ante la insistencia del hombre, desde una ventana observaron a la mujer dentro del jacuzzi inconsciente. Entonces se llamó al ECU 911 y paramédicos confirmaron el fallecimiento de la joven.

Tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia, agentes de la Dinased detuvieron al hombre de 30 años, quien quedó a órdenes de la autoridad competente mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.