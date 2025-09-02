Artesanías, música, gastronomía y textiles en una feria en Quito este viernes 5 de septiembre

La feria Pichincha Productiva y Solidaria se realizará en Quito este viernes 5 de septiembre del 2025. Está previsto que se cuente con textiles, artesanías, gastronomías, alimentos procesados, artistas...Habrá una variedad de ofertas para los visitantes.

Está previsto que desde las 09:00 se cuente con la visita de turistas al lugar. La feria será hasta las 19:00 en la Plaza de la República, en el edificio de la Prefectura de Pichincha ubicada en la avenida Manuel Larrea.

Este evento contará con la participación de algunos invitados y autoridades de la ciudad. También se espera contar con la participación de estudiantes de las escuelas y colegios de la zona.

El objetivo de la feria es ayudar en la reactivación de la economía de varios actores del sector productivo de las parroquias de Pichincha. Se espera contar con una banda de pueblo para animar a los visitantes.